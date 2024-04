Zapomnij o majówce. W tym terminie jest dużo taniej

Majówka... po majówce

- Zaraz po majówce pojawi się kolejna okazja, żeby wyjechać na urlop. To również szansa, by skorzystać z niższych cen niż te oferowane podczas długiego weekendu - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Mowa o okresie matur i egzaminach ósmoklasistów. W obu przypadkach dzieci ze szkół - odpowiednio średnich i podstawowych - mają wolne, zatem rodzice mogą zabrać je na przedwakacyjny wypoczynek bez ryzyka nieobecności na lekcjach. Okazje te zauważa coraz więcej Polaków, co, patrząc na poziom cen, nie powinno nikogo dziwić - dodaje.