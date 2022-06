Takie rzeczy tylko w Dubaju. Biblioteka warta miliard dirhamów już otwarta

Biblioteka Mohammeda bin Rashida będzie platformą ułatwiająca dostęp do książek drukowanych i cyfrowych. Na siedmiu kondygnacjach znajduje się ponad milion książek drukowanych i cyfrowych, zarówno w języku arabskim, jak i językach obcych, ponad sześć milionów prac naukowych, ok. 73 tys. partytur muzycznych, 75 tys. filmów wideo, ok. 13 tys. artykułów, ponad 5 tys. czasopism historycznych drukowanych i cyfrowych, ok. 35 tys. drukowanych i cyfrowych gazet z całego świata oraz 500 rzadkich przedmiotów kolekcjonerskich.