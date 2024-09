Tania linia zapowiada nowości. "To nasze pierwsze połączenie z tym regionem z Polski"

Alicja Wójcik-Gołębiowska: Jeśli chodzi o polskie lotniska, bardzo dużo nowych połączeń otworzyliśmy w sezonie letnim z Poznania i Katowic. Część z nich zostaje także w sezonie zimowym, m.in. Malaga, Katania czy Wyspy Kanaryjskie. Z Poznania polecimy do Reggio di Calabria (we włoskiej Kalabrii - przyp.red.). Jest to nasze pierwsze połączenie z tym włoskim regionem z Polski. Siatka zimowa jest wciąż domykana, więc jeszcze parę nowości się pojawi.