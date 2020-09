Tanie loty. Wizz Air i Ryanair uruchomili promocję. Ceny biletów robią wrażenie

Ryanair - drugi bilet za darmo

Ryanair wprowadził ofertę "Kup jeden bilet, drugi masz za darmo". Promocja dotyczy ponad 1600 tras w ramach całej siatki połączeń oraz podróży od 25 września do 14 grudnia 2020 r.

Co ważne, oferta dotyczy rezerwacji taryfy Value Fare i aby z niej skorzystać należy wejść na stronę Ryanair.com tylko dziś (24 września) do północy.