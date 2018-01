Tatry Wysokie – najlepszy pomysł na ferie i na weekend

Miejscowości położone u stóp słowackich Tatr Wysokich kuszą swoimi trasami, bazą noclegową i gastronomiczną. To doskonałe miejsca na krótszy i dłuższy aktywny wypoczynek wśród malowniczej scenerii.

Pierwsza duża miejscowość, jaką spotkamy na trasie przecinającej południowe podnóża Tatr Wysokich, to Tatrzańska Łomnica. Znana jest przede wszystkim jako górski kurort i dynamicznie rozwijający się ośrodek narciarski. Całkowicie zmodernizowana jest nie tylko infrastruktura narciarska (postawiono tu 3 nowe kolejki krzesełkowe i niedawno oddano do użytku supernowoczesną, 15-osobową kolejkę gondolową), ale także liczne hotele. Przybywa też restauracji, pubów i nocnych klubów z muzyką na żywo.

Inną, nie narciarską atrakcją jest wyjazd na szczyt Łomnicy, wznoszącej się urwistymi skalnymi ścianami prawie 2 km nad kurortem. Na ten drugi co do wysokości szczyt w Tatrach wyjechać można kolejką linową, której wagonik pokonuje ostatni odcinek bez żadnej podpory - wisząc w powietrzu na wysokości ponad 200 m. Przy dobrej pogodzie ze szczytu roztacza się wspaniała panorama Tatr i otaczających je pasm górskich.

Na zachodnim krańcu Tatr Wysokich leży trzecia z dużych miejscowości w tym regionie – Szczyrbskie Jezioro. Jest to najwyżej położona miejscowość pod Tatrami, jej centrum znajduje się na wysokości 1315 m n.p.m., a tworzy je otoczony lasami górski staw. Tuż za miejscowością wznoszą się wysokie szczyty. Na stoku jednego z nich – Soliska – zlokalizowany jest niewielki, ale bardzo ciekawy ośrodek narciarski. Tworzy go 8 wyciągów, z czego 3 to kolejki krzesełkowe. Do dyspozycji narciarzy jest tu prawie 9 km tras zjazdowych (2 km tras zostały wytyczone w tym sezonie).