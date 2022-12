Termy w Polsce. Gdzie i za ile odpoczniemy w ciepłej wodzie?

Bilet normalny do aquaparku i strefy basenów sportowych kosztuje 42 zł / 1 godz., 55 zł / 2 godz., 66 zł / 3 godz. lub 89 zł za cały dzień. Za bilet ulgowy zapłacimy odpowiednio: 34 zł, 47 zł, 57 zł, 78 zł. Można też nabyć bilet do świata saun, połączony z wejściówką do aquaparku i strefy basenów sportowych, za 47 zł / 54 zł za 1 godz., 59 zł / 65 zł za 2 godz., 69 zł / 75 zł za 3 godz., 99 zł / 109 zł za cały dzień. Więcej informacji na temat cen i ofert można poszukać na stronie internetowej obiektu.