Tłumy na lotnisku w Toronto. "To był po prostu chaos"

Kolejki i tłumy na lotnisku. Podróż niewiarygodnie się wydłuża

Katie przyleciała do Toronto z Irlandii we wtorek 24 maja o 16:40. Najpierw pasażerowie musieli czekać w maszynie przez ponad godzinę. Jak wyjaśniła kobieta, w tym samym momencie na płycie lotniska pojawiło się wiele samolotów z Europy, co spowodowało opóźniania w odprawie.