Tłumy na plażach Odessy. Zdjęcia mówią więcej niż słowa

Ukraińcy tęsknią za normalnym życiem

Niegdyś turyści tłumnie przybywali do ukraińskiego kurortu ze względu na jego piękne plaże. Teraz, przez wojnę toczącą się w Ukrainie, to już przeszłość. Obawy o bezpieczeństwo skłoniły ukraińskie władze do zamknięcia plaż. Strach nie był oczywiście bezpodstawny, bowiem w mediach wiele mówiło się o minach, które morze wyrzucało na brzeg.