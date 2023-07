Szukano ich w weekend. Wiadomo, co działo się z mężczyzną i jego synem

Do późnych godzin wieczornych w weekend 29 i 30 lipca br. trwały poszukiwania dwóch osób. W sobotę ok. godziny 19 policjanci z komisariatu wodnego w Gdańsku odebrali zgłoszenie od pracownika wypożyczalni sprzętu wodnego, że na plaży w Jelitkowie w godzinach popołudniowych mężczyzna w wieku ok. 50 lat z dzieckiem w wieku ok. 12-14 lat weszli do wody ze swoją deską SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po zostawione na plaży plecak, klapki i ręcznik.