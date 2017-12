To miasto jest położone wyżej niż szczyt Rysów. Widoki zapierają dech w piersi

Kolumbijska stolica znajduje się na wysokości 2640 m n.p.m., czyli o 137 m wyżej niż szczyt Rysów. Jest największym miastem w Andach, liczącym ponad 8 milionów mieszkańców. To Kolumbia w pigułce - miasto kontrastów i kolorów - w którym zobaczycie seksowne Kolumbijki, pracowitych pucybutów i roześmiane dzieci. Niezwykłe miejsce, które warto odwiedzić!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Bogota robi wrażenie niezależnie od pory dnia (WP.PL, Fot: Marianna Fijewska)

Otoczona wielkimi górami, spowita subtelną mgłą, gwarna Bogota jest jednym z najważniejszych punktów turystycznych na mapie Kolumbii. Ponieważ leży tak wysoko, Polaków może na miejscu dopaść choroba wysokościowa, objawiająca się m.in. zawrotami głowy. Trwa kilka godzin, a walczyć można z nią żując liście koki lub wypijając niewielką ilość alkoholu.

8 milionowe miasto z góry trudno ogarnąć wzrokiem, ale jest to do zrobienia. Nad Bogotą wnosi się przepiękne wzgórze Monserrate. Na sam szczyt prowadzą trzy drogi – kolejka linowa, szynowa oraz szlak przeznaczony dla pieszych. Dawniej uważany był za bardzo niebezpieczny, ze względu na grasujących tam lokalnych złodziei. Z powodu rosnącej popularności wzgórza, rząd zdecydował się na zabezpieczenie drogi. Stojący co kilka metrów policjanci mają nie tylko odstraszać przestępców, ale także bronić turystów przed ich własną nierozwagą - niektórzy uważają, że zbieganie pędem na sam dół to świetna zabawa. Taki upadek może mieć jednak tragiczny finał.

WP.PL Podziel się

Nas na górę kolejka szynowa. Podłużny wagon toczył się pod górę, dostarczając nam niezwykłych widoków znikającego w dole, gigantycznego miasta. Po pięciu minutach byliśmy na szczycie – 3152 m.n.p.m. Monseratte minimalnie przypomina Gubałówkę, ale nie pachnie piwem i kiełbasą. Kolumbijskie wzgórze jest też dużo mniej skomercjalizowane - na szczycie znajdują się dwie eleganckie kawiarenki, stoisko z pamiątkami oraz popularny benedyktyński klasztor pod wezwaniem Czarnej Madonny (Monserrat’s Morena Virgin).

Wikimedia Commons CC BY Podziel się

Kiedy podejdzie się na sam skraj Monseratte, zabezpieczony kamiennym murem, trudno uwierzyć własnym oczom. Z tej wysokości panorama miasta wygląda jak gigantyczny zbudowany z wieżowców dywan, który rozpościera się po sam horyzont. Dopiero stąd można dostrzec ogrom kolumbijskiej stolicy i wierzcie mi, ten widok naprawdę zapiera dech w piersi.

Łamacz serc, genialny gracz i jeszcze lepszy przywódca

Dla Kolumbijczyków wciąż wielkim bohaterem i symbolem wolności jest Simón Bolívar - XIX-wieczny dowódca, który w 1824 roku poprowadził zwycięską bitwę pod Ayacucho, rozpoczynając tym samym proces wyzwolenia Ameryki Południowej spod panowania Hiszpanów. "Iść aż do zwycięstwa. Bo kto idzie i pada w marszu ranny, chory, wyczerpany i podnosi się, by iść dalej, cel swój osiągnie i zwycięży"- mawiał Bolivar, a jego słowa do dziś zachowały się w pamięci mieszkańców Ameryki Południowej. Prócz ogromnej ambicji miał też gorący temperament. Bolivar był bawidamkiem i niezwyciężonym przeciwnikiem w grach karcianych.

Wikimedia Commons CC BY Podziel się

Mieszczący się w samym centrum Bogoty Plac Bolivara, powinien być obowiązkowym punktem na mapie każdego, kto pragnie lepiej zrozumieć kolumbijską mentalność. Duży, wyłożony kamiennymi płytkami plac jest głównym miejscem spotkań mieszkańców. To właśnie tam tubylcy udają się na romantyczne spacery, popijają kawę lub zasiadają w małych grupkach pod pomnikiem wyzwoliciela i zawzięcie dyskutują. Między Kolumbijczykami biegają zaaferowani turyści, fotografując największy kościół w Bogocie - La Catedral Primadade Colombia. Neoklasyczna katedra uznawana jest za najważniejszą świątynię w kraju. Obok niej wznosi się m.in. siedziba burmistrza tzw. Alcadia oraz ogromny budynek kongresu - Capitolio National. Plac Bolivara otacza przepiękna dzielnica La Candelaria, najstarsza część miasta, składająca się z labiryntu małych uliczek pełnych kawiarni i galerii sztuki.

WP.PL Podziel się

Skarby Muisków i znalezisko rolników

Jedną z największych atrakcji w Bogocie jest znajdujące się w samym centrum Museo del Oro, czyli Muzeum Złota. Jest to najbogatsze na świecie muzeum sztuki złotniczej okresu prekolumbijskiego. W budynku znajduje się około 34 tys. eksponatów. Wśród nich: złote wazy na liście koki, indiańskie zbroje, biżuteria oraz przedziwne stroje, w których dawniej chowano zmarłych, by bogowie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Ale zdecydowanie największe wrażenie robi jeden z najmniejszych eksponatów - Tratwa Muiska.

Mówi się, że Tratwa Muiska to najcenniejszy skarb w całej Kolumbii. Eksponat zajmuje w muzeum wyjątkowe miejsce – w oddzielnej sali, obraca się majestatycznie za przeszkloną szybą. Rzeźba wykonana z tumbagi (stopu miedzi i złota) przedstawia wodza otoczonego najbliższymi podwładnymi. Byli to właśnie Indianie Muiska przemierzający wysokogórskie jezioro Guatavita, które znajduje się w pobliżu Bogoty. Historia głosi, że Muiska oddawali cześć bogini wody, zwanej Chia, poprzez topienie kosztowności. Sam rytuał składania darów był niezwykle widowiskowy. Poddani wypływali tratwą ze swoim przywódcą, którego ciało pokryte było w całości drobinkami złota. Kiedy dotarli na środek jeziora, wódz zanurzał się w wodzie. Drogocenne drobinki natychmiast spadały na dno – prosto w ręce bogini Chia.

Wikimedia Commons CC BY Podziel się

Historia Muisków składających dary w jeziorze, zrodziła mit Złotego Miasta – Eldorado, które miało znajdować się na dnie Guatavita. Na początku XX wieku rozpoczęto wielką eksplorację jeziora, wiele skarbów udało się odnaleźć, ale nie ten najważniejszy. Tratwa Muiska trafiła do muzeum dopiero w 1969 roku. Odnalazło ją trzech rolników, podczas pracy w miejscowości Pasca, nieopodal Bogoty. Uczciwi znalazcy od razu przekazali warty fortunę skarb w ręce państwa. W zamian nie otrzymali żadnego wynagrodzenia.

Wikimedia Commons CC BY Podziel się

Ideał kolumbijskiego piękna ma źródło w Bogocie

Przemierzając kolumbijskie miasta, nie ważne czy jest się kobietą czy mężczyzną nie sposób nie zwrócić uwagi na gigantyczne piersi i jeszcze większe pośladki Kolumbijek (tym bardziej, że typowym ubiorem są tu bluzki odsłaniające dekolt i obcisłe skórzane leginsy). Kolumbia jest jednym z państw, w których najczęściej dokonuje się operacji plastycznych. Ze względu na ogromny popyt, zabiegi powiększania biustu i pośladków są dużo tańsze, niż w pozostałych częściach świata (koszt za wstawienie implantów piersi to około 2000 dolarów).

Żeby wyjaśnić fenomen chirurgii plastycznej trzeba wspomnieć o ideale kolumbijskiego piękna i pewnym oryginalnym artyście. Fernando Botero maluje wszystko, co w świecie uchodzi za piękne, ale powiększa to do rozmiarów XXL.

WP.PL Podziel się

W Kolumbii zwany jest współczesnym Rubensem. Ma 85 lat i mieszka w Paryżu, ale to w Bogocie otworzył własną galerię sztuki. W "Muzeum Botero", prócz obrazów samego malarza, znajdują się także dzieła Picassa, Klimta, Matisse’a, Degasa, Chagalla czy Salvadora Dali.

WP.PL Podziel się

Obrazy Botero uważane są za kanon kolumbijskiej sztuki i w pewnym sensie wyznaczają też kanony kolumbijskiego piękna.

Muzeum Botera Podziel się

Wydatne kształty są wśród tutejszych kobiet bardzo pożądane. Świadczą o zdrowiu, płodności i po prostu uchodzą za niezwykle seksowne. W każdym sklepie z damską odzieżą można znaleźć specjalne majtki podnoszące pośladki – "Butt Lifter Pants" oraz body sięgające do pół uda, gdzie w miejsce pośladków i biustu wszyte są naprawdę grube poduszki.

WP.PL Podziel się

Trudno w to uwierzyć, ale to właśnie rodzice fundują swoim pociechom pierwszą operację plastyczną z okazji Quinceañer'y, czyli 15-tych urodzin. Quinceañera dotyczy dziewczynek i wyznacza granicę między dzieciństwem, a dorosłością. Z tej okazji Kolumbijki odwiedzają profesjonalnych stylistów, zakładają gigantyczne różowe suknie i obwieszają świecącymi ozdobami. Biorą udział w sesji zdjęciowej i organizują wielkie przyjęcie dla przyjaciół oraz krewnych, a rodzice biorą kredyt na kupno wymarzonego prezentu dla swoich małych kobietek - operacji powiększania piersi bądź pośladków.

WP.PL Podziel się

Kraj kontrastów i tysiąca kolorów

Po wizycie w tym kraju nie mam najmniejszych wątpliwości, że to miejsce pełne kontrastów. Minimalna płaca w Kolumbii wynosi tylko 273 dolary, czyli niecałe 1000 zł na miesiąc. Ale nawet takimi pieniędzmi nie każdy może się cieszyć - szacuje się, że jedna trzecia Kolumbijczyków żyje poniżej granicy ubóstwa.

Mieszkańcy tego kraju uwielbiają relaksować się i popijać kawę, ale dobrze wiedzą, kiedy zakasać rękawy. Zamiast żebrać na ulicach, wolą robić na nich interesy, a że miejskich handlarzy przybywa, wymyślają coraz nowsze sposoby na zarobek. To dlatego w kościelnych przedsionkach można kupić mopy, szmaty i płyny do naczyń.

Przy każdej większej ulicy pośpiesznie pracują pucybuci, do których o każdej porze ustawiają się duże kolejki. Handlarze rozkładają na chodnikach niemal każdy rodzaj towaru - filmy, bieliznę, jedzenie, biżuterie i kapelusze. Przy wyjściach z muzeów i innych budynków przyciągających turystów, siedzą kobiety z wózkami, do których na łańcuchach przyczepione są telefony komórkowe. Za minutę połączenia płaci się około 70 groszy.

WP.PL Podziel się

Idąc po kolumbijskich ulicach nie czuję jednak atmosfery narzekania czy ubóstwa. Wręcz przeciwnie, słychać radosny gwar, ludzie zagadują i uśmiechają się przyjaźnie. Chaotyczny i nieco bajkowy klimat wzmacniają kolorowe malowidła widoczne niemal na każdym murze. Kolumbijczycy uznają graffiti za formę sztuki, ale ich graffiti w niczym nie przypomina naszego. Przechodniom, przemierzającym ulice Bogoty, cały czas towarzyszą starannie namalowane kwiaty i zwierzęta oraz portrety przedstawiające wizerunki głównie dzieci lub Indian.

WP.PL Podziel się

Maleńkie domki, strzeliste wieżowce, eleganccy biznesmeni, handlarze uliczni, żółte taksówki, górska mgła i niezwykłe kolorowe murale. Bogota, podobnie jak cały kraj, jest chaotycznym połączeniem wielu elementów, niekiedy zupełnie ze sobą sprzecznych. Dlatego to jedno miasto stanowi bardzo intensywną próbkę Kolumbii. Nie ma wątpliwości, że Bogota to samo serce kraju – bijące zdecydowanym, głośnym, kolumbijskim rytmem.

WP.PL Podziel się