Trudne pytania pasażerów samolotów. "To po co pani tu pracuje?!"

Pytania pasażerów, na które trudno odpowiedzieć

"Przepraszam, stoimy tu już 20 minut. Czy ten samolot dzisiaj wystartuje?" - pyta jeden z pasażerów. W odpowiedzi stewardesa tłumaczy mu, że oczekiwanie wynika ze złych warunków pogodowych, a dokładniej burzy. Niestety, taka odpowiedź go nie satysfakcjonuje. "A kiedy skończy się burza?" - dopytuje. Na to stewardesa mówi - zgodnie z prawdą - że nie wie. "To po co pani tu pracuje?!" - irytuje się pasażer.