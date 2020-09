Trwa szał na alpaki. Polacy zachwyceni egzotycznymi zwierzętami

Alpaki to zwierzęta, które jeszcze do niedawna były dla nas całkiem egzotyczne. Te trawożerne ssaki kojarzymy raczej z południowoamerykańskim krajobrazem i śmiesznymi filmikami w internecie. Nie każdy jednak wie, że alpaki zamieszkują również polskie tereny. Co więcej, w wielu miejscach w naszym kraju prowadzi się tzw. alpakoterapię.

Wyprowadź alpakę na spacer

Spacer z alpaką to zazwyczaj opcja dodatkowo płatna (ok. 50 zł), która trwa ok. 30 minut. Do spacerów wybierane są osobniki towarzyskie i ułożone. Turyści trzymają je za kantarek i powoli z nimi spacerują. W międzyczasie właściciele często opowiadają o historii miejsca i zwyczajach alpak.