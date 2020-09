Bon turystyczny 500 plus. Hotele robią, co chcą

"Jestem w szoku! Dostaliśmy bon turystyczny na troje dzieci. Chcieliśmy wykorzystać go we wrześniu, gdyż w wakacje już byliśmy na wyjazdach, a przyszłoroczny urlop mamy już zaplanowany" - napisała czytelniczka poprzez platformę dziejesie.wp.pl . Poprosiła o nieujawniane danych swoich i hotelu.

Bon turystyczny 500 plus - nie przyjmują zapłaty bonem, bo... nie

"Niestety nie będzie można zrealizować bonu. Bon będziemy realizować tylko w sezonie letnim - lipiec, sierpień. Przyjazd we wrześniu jest możliwy, ale bez bonu" - taką odpowiedź otrzymała sms-em.

"Czy jest to fair? Jesteśmy z mężem zbulwersowani. Czy to hotel ma dyktować nam czas, w którym mamy wypocząć z dziećmi?!" - zastanawia się czytelniczka.

Bon turystyczny 500 plus - czy można nie przyjąć opłaty?

- Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o polskim bonie turystycznym, dokonanie rejestracji oznacza zobowiązanie do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1, w szczególności w miejscu ich realizacji lub oferowania - wyjaśnia Grzegorz Cendrowski z POT. - Ponadto zgodnie z art. 9. ust. 1., prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przysługuje przedsiębiorcy turystycznemu oraz organizacji pożytku publicznego znajdującym się na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu.