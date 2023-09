Trzęsienie ziemi w północnych Włoszech. Spanikowani mieszkańcy wydzwaniali do służb

Trzęsienia ziemi we Włoszech

To nie pierwsze trzęsienie ziemi we Włoszech w tym roku. W lutym br. w rejonie Sieny (80 km od Florencji) odnotowano aktywność sejsmiczną. W ciągu doby naliczono ok. 80 wstrząsów. Najsilniejszy miał magnitudę 3,5. Okoliczna społeczność wpadła w panikę, część ludzi bała się powrotu do domów. Zamknięto niektóre szkoły i urzędy.