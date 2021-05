Trzy Miasta na Malcie. Podróż w czasie, bez tłumu turystów

Natalia dodaje: - Wiem, że Polacy muszą dosyć dużo płacić za test PCR, żeby gdzieś wyjechać. To nie fair. My na Malcie możemy testować się za darmo. A do tej pory też wszyscy przylatujący na Maltę bez testu, mogą go zrobić za darmo na lotnisku. Oczywiście istnieje ryzyko, że na lotnisku może wyjść wynik pozytywny i wtedy powstaje problem w postaci kwarantanny. Tak czy owak, zachęcam do podróżowania, bo być może to dla nas jedyne takie okno do wykorzystania w czasie ciepłych miesięcy.