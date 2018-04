Trzy miasta, sześć powodów do odwiedzin. Trójmiasto jakiego nie znasz

Fontanna Neptuna, Żuraw gdański i Molo w Sopocie – to miejsca, które zna każdy, kto choć raz odwiedził Trójmiasto. Polecamy równie ciekawe, ale mniej znane miejsca, które warto odwiedzić podczas zbliżających się wakacji nad morzem.

Gdańskie bursztyny

Bałtyckie złoto ma wielu miłośników. Biżuteria z bursztynowym oczkiem zyskuje coraz większą popularność ze względu na głęboką, koniakową barwę i unikalne inkluzje, których próżno szukać w kamieniach szlachetnych. W 2006 roku otwarto w zabytkowym budynku gdańskiego więzienia Muzeum Bursztynu. Odwiedzający mogą oglądać w nim kosztowne eksponaty: kunsztownie zdobione szkatuły, ołtarzyki czy medaliony, a także bardziej nowoczesne elementy biżuterii, do której wykończenia użyto właśnie bursztynu.

Katedra w Oliwie

Najdłuższy kościół w Polsce (aż 107 m) prezentuje się niezwykle okazale. Dwie smukłe wieże, barokowy portal z bogato zdobionymi fasadami skrywa w sobie arcydzieła sztuki religijnej. Wewnątrz znajdują się aż 23 marmurowe ołtarze. Nad największym z nich znajduje się spektakularna kompozycja przedstawiająca niebiańskie zastępy skryte w obłokach. Dziesiątki cherubinów spoglądające zza kłębiących się chmur wyglądają niesamowicie. Na uwagę zasługują również wspaniałe organy. Aż 14 miechów zasila 5100 piszczałek. W momencie powstania były to najprawdopodobniej największe organy na świecie.

Fortyfikacje

Choć wycieczki do Gdańska nie mogą się obyć bez wizyty przy Pomniku Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, to niewielu turystów zapuszcza się w stronę starego kompleksu fortyfikacji. Gdańskie Grodzisko, a właściwie znajdująca się tam Góra Gradowa (46 m.n.p.m) jest najwyższym punktem w obrębie miasta, z którego rozpościera się bajeczny widok na panoramę miasta. Pobliskie forty napoleońskie, zespół poszpitalny i reduta to miejsca, których zwiedzenie zajmie dobrych kilka godzin.