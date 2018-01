Tu bije zimowe serce Polski. Najpopularniejsze miejsca na narty

Najbardziej wyjątkowe miejsce na zimowej mapie Polski to Zakopane – tak twierdzi niemal co trzeci Polak. Wśród najbardziej znanych ośrodków narciarskich wymieniają także Szrenicę, Jaworzynę Krynicką i Palenicę. Prym wiedzie jednak Kasprowy Wierch – jego znajomość deklaruje aż 86 proc. zapytanych osób.

Rodzime zimowe kurorty cieszą się niesłabnącą popularnością – jak pokazuje badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS dla PKL, co drugi narciarz odwiedzi w tym roku polskie góry . Na miłośników sportowych szaleństw czekają liczne ośrodki zapewniające zimowe atrakcje. Najbardziej rozpoznawalnym ośrodkiem narciarskim z południa Polski jest Zakopane , a tam szczególnie ceniony jest Kasprowy Wierch . Znajomość tego miejsca deklaruje ponad 86 proc. pasjonatów jazdy na nartach czy snowboardzie. Więcej niż sześciu na dziesięciu zapytanych zna także ośrodek w Krynicy – Jaworzynę Krynicką . Z kolei Palenica w Szczawnicy jest popularna dla 57,4 proc. uczestników badania.

Królestwo zimy na Kasprowym Wierchu

Najbardziej znane ośrodki narciarskie mogą poszczycić się dobrą infrastrukturą, naśnieżonymi stokami i profesjonalnie przygotowanymi trasami zjazdowymi. Jednak to nie wszystko – niektóre kurorty przyciągają turystów także dodatkowymi atrakcjami. Na Kasprowym Wierchu jest to np. narciarskie Centrum Testowe, które zostało otwarte w lutym 2017 r. Miłośnicy sportów zimowych mogą przetestować wypożyczone narty na trasach w Dolinie Goryczkowej oraz w Gąsienicowej gdzie w cenie skipassu udostępniono slalom z pomiarem czasu. Na trasie można sprawdzić swoje umiejętności, a nawet podjąć się rywalizacji w gronie rodziny czy znajomych. To jednak nie koniec atrakcji na najbardziej znanym polskim szczycie.