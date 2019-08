Tupi Saravia i jej "oszukane" niebo. Internauci odkryli kłamstwo instagramerki

Pochodząca z Buenos Aires blogerka podróżnicza, Tupi Saravia, umieszcza swoje zdjęcia na Instagramie. Obserwuje ją ponad 290 tys. osób, ale tylko jedna zauważyła, że uwiecznione na fotografiach chmury mają dokładnie taki sam kształt.

Niebo zostało zmodyfikowane przy użyciu specjalnego filtra, a zestawione zdjęcia instagramerki zebrały masę komentarzy, głównie ironicznych: "Nieważne, gdzie pojedziesz, zawsze będą z tobą te same chmury" czy "Te chmury to wierni obserwatorzy jej profilu". "Czapki z głów dla tych paru osób, które skupiły się TYLKO na chmurach" – pochwalił odkrywców jeden z użytkowników Twittera.

Sprawę skomentowała sama blogerka: "To nic wielkiego. Używam programu do lepszej kompozycji swoich zdjęć, gdy rzeczywiste niebo jest przysłonięte lub prześwietlone". Dodała także: "Nie mogę uwierzyć, jak daleko zaszły moje chmury".

Niektórzy jednak podeszli do sprawy bardzo poważnie. "Czy to nie jest dziwne zachowanie?" – pyta jeden z internautów – "To kolejny dowód na to, że zatracamy granicę między światem cyfrowym a rzeczywistym".