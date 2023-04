Turcja przed sezonem. Daj się oczarować śródziemnomorskiej wiośnie

Riwiera Turecka zachwyca wiosną. Od kwietnia do czerwca powietrze jest tu przyjemnie ciepłe, ale nie gorące. Piaszczyste, niezadeptane i czyste plaże, to wymarzona sceneria do spacerów. Wybrzeże, jeszcze nie spalone słońcem, jest kolorowe od kwitnących kwiatów i cytrusów. Woda morska, świeża po zimie, mieni się, przybierając odcienie błękitu i lazuru. To doskonała pora roku dla tych, którzy w czasie urlopu szukają spokoju i subtelności.