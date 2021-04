Turcja. Ścisły lockdown od czwartku. Co z wycieczkami?

Turcja - lockdown na 3 tygodnie

Prezydent Edrogan liczy, że wprowadzenie ostrzejszego lockdownu pozwoli na ograniczenie do końca ramadanu średniej dobowej zakażeń do poniżej 5 tys.

Lockdown w Turcji - co z wycieczkami?

Co ważne, lockdown nie oznacza zamknięcia granic. Wszystkie osoby, które wybierają się na urlop do tego kraju, muszą pamiętać, że turyści powyżej 6 r. ż. są zobowiązani do przedstawienia negatywnego testu RT- PCR. Powinien być on wykonany na 72 godz. przed przybyciem do kraju. Jego wynik musi zostać przetłumaczony na język angielski lub język turecki. Te zasady dotyczą osób podróżujących zarówno drogą lądową, jak i lotniczą czy morską. Z wykonania testu nie są zwolnieni ani ozdrowieńcy, ani podróżni zaszczepieni przeciw COVID-19.