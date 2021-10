Wypadek w słynnym tureckim kurorcie. Zderzyli się w powietrzu i spadli do morza

Około 2 tys. sportowców z 60 krajów wzięło udział w międzynarodowych zawodach w tureckim kurorcie Oludeniz. Niestety skończyły się one źle dla paralotniarzy, którzy wpadli do morza po zderzeniu w powietrzu. Zostali natychmiast wyłowieni przez służby ratownicze i przewiezieni do pobliskiego szpitala w Fethiye.