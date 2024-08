Turyści coraz bardziej przeszkadzają. Nie wszyscy są zgodni

W analizie rezultatów sondażu odnotowano, że co piąty Włoch uznaje za niesłuszne wprowadzenie jakichkolwiek limitów wstępu do popularnych miast i miejscowości turystycznych, ponieważ - jak argumentują - są to miejsca publiczne. Niemal tyle samo osób twierdzi przeciwnie, że takie kroki byłyby "idealne dla zrównoważonego poziomu życia mieszkańców".