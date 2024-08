Turystyczne boom. Podróżni uciekają przed upałami i wybierają jeden region

Jak wynika z najnowszego raportu Izby Handlu i Usług, do górskich miasteczek i osad w Apeninach przyjeżdżają w tym roku nie tylko stali goście, ale także rosnąca liczba tych, którzy uciekają przed sierpniowymi temperaturami, sięgającymi niemal w całym kraju 40 st. C. Warto zaznaczyć, że w połowie miesiąca mają one być jeszcze wyższe.