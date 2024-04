Turyści je kochali. To koniec słynnych schodów do nieba

Haʻikū Stairs, nazywane również schodami do nieba, to strome, liczące dokładnie 3922 stopnie schody ze stali, wiodące przez łańcuch górski Koʻolau na wyspie Oʻahu, na Hawajach. Zostały one wybudowane w czasie II wojny światowej przez marynarkę Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie miały być atrakcją turystyczną. Wzniesiono je po to, aby umożliwić obsługę anteny radiowej na szczycie Puʻu Keahi.