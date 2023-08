Turyści nie będą zadowoleni. Nasi sąsiedzi chcą wprowadzić opłaty za wjazd do centrum stolicy

Płatny wjazd do centrum

Czeski dziennik "Mlada Fronta DNES" donosi, że Praga planuje pobierać opłaty za wjazd samochodów na obszar ograniczony z jednej strony Wełtawy przez ul. Narodni i Na Przikopech aż do Rynku Staromiejskiego, a z drugiej strony od ul. Ujezd aż do Placu Malostrańskiego. W okolicy znajduje się wiele biur, ministerstw, siedzib firm i urzędów. Każdego dnia do wyznaczonego historycznego centrum wjeżdża około 75 tys. samochodów.