Pociągiem z Polski do Czech. Nowa trasa będzie hitem

Jeszcze sporo pracy

Linia kolejowa od Gdańska aż po Wrocław na większości odcinków jest przygotowana do poruszania się pociągów z prędkością 160 km na godz. Jednakże na odcinku od Wrocławia do granicy z Czechami sytuacja nie wygląda tak dobrze, bowiem tam pociągi mogą rozpędzać się maksymalnie do 100 km na godz. Dodatkowo fragment od Strzelina do Kamieńca Ząbkowickiego jest jednotorowy. W związku z tym przed PKP Intercity pojawia się sporo wyzwań, którym spółka będzie musiała sprostać najpóźniej do grudnia następnego roku.