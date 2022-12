Turyści nie będą zadowoleni. Sezon narciarski inny niż wszystkie

Generalizując, karnety w Szwajcarii podrożały średnio o około 5 proc. Zermatt podniósł ceny dziennych wejściówek z 79 franków (375 zł) do 83 franków szwajcarskich (390 zł). Natomiast ośrodek Verbier podniósł ceny jedynie o 3,9 proc., więc jednodniowy bilet wynosi teraz 80 franków (380 zł). Jak informuje agencja Reutera, połowa z ośrodków we francuskich Alpach przygotowuje się na to, że rachunki za energię będą trzy do nawet sześciu razy wyższe niż w poprzednich latach.