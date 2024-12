Turyści w górach przesadzają. "Niektórzy naprawdę powinni się opanować"

Świąteczny czas zachęca wielu do wyjazdów, także w górskie regiony. Niektórzy, oddając się zabawie, zapominają o zasadach bezpieczeństwa, co potwierdzają zamieszczone w mediach społecznościowych zdjęcia. "Naprawdę to, co się dzieje, to jest jakiś dramat" - napisał na Facebooku fotograf Rafał Kotylak.