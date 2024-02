Ignorują zakazy, przeceniają swoje możliwości. To tylko niektóre "grzechy" turystów

Wypadki na Śnieżce

We wtorek doszło do drugiego w ciągu tygodnia wypadku na zboczu Śnieżki. Czeska turystka tym razem ześliznęła się trzysta metrów z Drogi Jubileuszowej do doliny rzeki Łomniczki. Nic się jej nie stało i samodzielnie zeszła pieszo do Karpacza.