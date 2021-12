Turyści wrócili na Kubę, a tam rewolucja. "Miało być łatwiej, a jest po kubańsku"

Należy być w pełni zaczepionym i posiadać tzw. paszport covidowy lub okazać negatywny wynik testu PCR wykonany na 72 godziny przed przylotem. Na lotnisku w Hawanie losowo wybierane są osoby do przetestowania na miejscu, mierzona jest temperatura. Dzieci do 12 roku życia zwolnione są z jakichkolwiek obostrzeń. Online należy wypełniać formularz sanitarny D’viajeros, który jest dostępny w j. angielskim i hiszpańskim. To specjalna aplikacja, która dzięki wpisanym danym przekazuje je do Urzędu Celnego oraz sanitarnego.