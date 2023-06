Turyści zabrali do auta małego łosia. Zawieźli go na posterunek policji

Strażnicy parku przestrzegają turystów

Strażnicy Parku Narodowego przypominają odwiedzającym, aby nigdy nie zbliżali się do dzikiej zwierzyny. Federalne przepisy nakazują utrzymywanie odległości co najmniej 25 jardów (ok. 23 metrów) od dzikiej zwierzyny, takiej jak łosie, bizony i jelenie, oraz co najmniej 100 jardów (ok. 92 metry) od niedźwiedzi i wilków.