Turyści zmieniają swoje upodobania. Jednego chcą unikać

Biuro podróży EF Go Ahead Tours mówi, że liczba rezerwacji do Wielkiej Brytanii i Irlandii wzrosła w sierpniu o 50 proc. porównaniu z sierpniem ubiegłego roku i o 200 proc. względem sierpnia 2019 roku. Rezerwacji na lato w Skandynawii jest z kollei o 50 proc. więcej niż latem 2019 roku. Z kolei w biurze Intrepid widać wzrost sprzedaży wyjazdów do Islandii o 136 proc., a do Skandynawii o 62 proc. porównując z 2019 rokiem.