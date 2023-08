Turystyczny hit w Europie. Rekordowa liczba rezerwacji

Ten wyjątkowy wynik umocnił Włochy na drugiej pozycji, przewyższając w tej dziedzinie takie kraje jak Francja i Hiszpania. Mimo to, liderem pozostaje Grecja, której wskaźnik rezerwacji wynosi imponujące 61 proc. Co ciekawe, w pierwszej połowie sierpnia odnotowano wzrost o 14 proc. w rezerwacjach biletów lotniczych do włoskich destynacji w porównaniu z ubiegłym rokiem.