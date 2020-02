Udało się! Bydgoszcz wśród najlepszych kierunków na wakacje w Europie

Sama nominacja była dla wielu zaskoczeniem, a fakt, że Bydgoszcz znalazła się na 10 miejscu konkursu "European Best Destination" można uznać za sukces. Miasto jest polecane jako jeden z najlepszych europejskich kierunków na urlop w 2020 r. Brawo Bydgoszcz!

Głupio może być tym, którzy od lat złośliwie to miasto nazywają "Brzydgoszczą". Okazuje się, że może ono się podobać i to bardzo.

Bydgoszcz była w tym roku nominowana do tytułu "European Best Destination 2020" jako jedyne polskie miasto. Zajęła 10 miejsce, ale wyprzedziła m.in. Rzym czy Minorkę. "Bydzia dała radę!" - piszą internauci.

"Bydgoszcz to jedno z najmodniejszych miejsc na 2020 r. Jeśli lubisz myśleć nieszablonowo i odkrywać prawdziwe miasta z prawdziwymi ludźmi i chcących doświadczyć czegoś niezwykłego, to Bydgoszcz jest dla ciebie" – stwierdził Maximilien Lejeune, dyrektor European Best Destinations, nominując miasto do prestiżowej nagrody.