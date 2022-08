To jezioro zachwyca kolorem wody. "Jak krew jednorożca i pot lalek Barbie w jednym"

Atrakcja na wyciągnięcie ręki

Wyjątkowe jezioro niedaleko Burgas to dla Polaków atrakcja niemal na wyciągnięcie ręki. Loty do Burgas z Gdańska, Warszawy i Krakowa oferuje m.in. tania linia lotnicza Rayanair. Jeżeli ktoś planuje urlop w Bułgarii i chciałby zobaczyć Atanasovsko, to ceny biletów rozpoczynają się już o 99 zł w jedną stronę.