Upały w Wiosce Świętego Mikołaja. W wodzie chłodzą się nawet renifery

Od kilku dni Europejczykom dokuczają potworne upały. Remedium na słoneczny żar mogą być lody, lemoniada albo orzeźwiająca kąpiel. W Finlandii na plażę oprócz ludzi przychodzą także… renifery.

Nieprawdopodobnie wakacyjny klimat i temperatury momentami przekraczające nawet 30 st. C w Wiosce Świętego Mikołaja to absolutny fenomen. Do krainy śniegu zawitało prawdziwe lato, a panujące tam od kilku dni upały absolutnie zaskoczyły mieszkańców. W najbliższych dniach temperatury w Rovaniemi wahać się będą od 22 do 29 st. C. Takiej pogody nie było od lat. Próby oswojenia lata na kole podbiegunowym mogą być jednak trudne, ponieważ jest tam ono całkowitą anomalią.