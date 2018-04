Urlop w Japonii będzie droższy o... 30 zł. Kraj wprowadza podatek wyjazdowy

Japonia wprowadza istotne zmiany dla turystów. Od 1 stycznia 2019 r. wszyscy podróżni opuszczający ten kraj będą musieli zapłacić podatek w wysokości 1000 jenów (ok. 30 zł).

Japoński rząd stawia na turystykę. Chcą zwiększyć liczbę zagranicznych gości z 28,7 mln w ubr. do 40 mln w 2020 r. W tym tygodniu przyjęli szerszy program reformy turystycznej. W jego ramach wprowadzili ustawę wprowadzającą tzw. podatek wyjazdowy. Będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 r. Jak informuje portal "The Japan News", taryfa w wysokości 1000 jenów będzie doliczana do ceny biletu każdej osoby (bez względu na narodowość) opuszczającej kraj.