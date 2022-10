Urokliwa Dolina Charlotty blisko Ustki. Pomysł na wypoczynek w sercu natury

Atrakcje dla dorosłych i starszych dzieci w Dolinie Charlotty

Starszym turystom Dolina Charlotty ma do zaoferowania równie wiele co młodszym. Dorośli mogą udać się m.in. do SPA Bali Hai, czyli 12 gabinetów kosmetycznych i pokoju relaksacyjnego z wystrojem nawiązującym do indonezyjskiej wyspy Bali. Rytuały pielęgnacyjne twarzy i ciała oraz różnego rodzaju masaże to wydatek rzędu kilkuset złotych. Szczegółowe ceny zależą m.in. od terminu zabiegu.