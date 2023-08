Urokliwe miasteczko w Luksemburgu. Potężne zamczysko i Polacy w starym kinie

Dojazd do największego miasta w księstwie to dopiero połowa sukcesu. By dotrzeć do Vianden, trzeba poświęcić dodatkową godzinę na łączony przejazd koleją oraz autobusem. Polecam udać się najpierw pociągiem z miasta Luksemburg do stacji Ettelbruck, gdzie można przesiąść się do autobusów, np. nr 180 i 181 jadących bezpośrednio do Vianden. Aktualny rozkład połączeń można znaleźć na stronie internetowej mobiliteit.lu.