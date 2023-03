Luksemburg na weekend. Jedno z najbogatszych państw świata robi wrażenie

Wielkie Księstwo Luksemburga to niewielki kraj wciśnięty pomiędzy Belgię, Francję i Niemcy. Jego powierzchnia wynosi zaledwie ok. 2586 km kw. W całym państwie żyje ok. 634 tys. mieszkańców, a w samej stolicy (mieście Luksemburg) ok. 122 tys. osób.