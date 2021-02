USA. Atak zimy w Teksasie. Skutki są dramatyczne

Teksas - mieszkańcy bez wody i prądu

Teksas - tysiące żółwi morskich uratowanych przed śnieżycą

Jedna z grup non-profit poinformowała, że wolontariusze uratowali ponad 2,5 tys. żółwi. Pakowali je do samochodów i zawozili do ośrodków opieki. Gdy zabrakło w nich miejsc, wolontariusze wykorzystali do ich leczenia centrum kongresowe w South Padre Island. Jak twierdzą, była to ich największa akcja ratownicza od 10 lat.