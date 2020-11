USA. Mieszkaniec Miami był o krok od śmierci. Mógł zostać pożarty przez rekina

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rekin podpływa do nieświadomego zagrożenia mężczyzny. W czasie, gdy ten pływał na plecach i chłodził ciało w upalny dzień w błękitnych wodach oceanu, okrążał go głowomłot pospolity. Niebezpieczny moment został przypadkowo nagrany z drona.

Miami, Floryda (Getty Images)