Stany Zjednoczone. Emeryt uratował szczeniaka z paszczy aligatora

Wilbanks od razu ruszył na pomoc swojemu pupilowi. Wskoczył do stawu, złapał gada i rękoma otworzył mu paszczę. Po chwili Gunner był wolny. Mężczyzna, ratując szczeniaka, nawet na chwilę nie wyjął z ust cygara, więc można przypuszczać, że emeryt potrafi panować nad sytuacją i nerwami.

"Chodziłem po terenie aligatora, który musi jeść, żeby przeżyć"

"Działałem instynktownie, chciałem uratować swojego psa, a mocowanie się z niewielkim aligatorem nie stanowiło dla mnie problemu. Na szczęście Gunner nie miał poważnych obrażeń – jedynie niewielką ranę" – powiedział Richard Wilbanks w rozmowie z telewizją Fox News. Incydent uchwyciła kamera zainstalowana blisko stawu przez organizację Florida Wildlife Federation we współpracy z fundacją fStop.

"Musimy mieć świadomość, że to dzikie zwierzęta, które są w swoim naturalnym środowisku. Dzielimy wspólnie jedną przestrzeń. W niedzielny poranek chodziłem po terenie aligatora, który zrobił to, co musiał, aby przeżyć" – wyjaśnił Wilbanks.