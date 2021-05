USA. Na prywatnej posesji znaleziono kości z czasów epoki lodowcowej

Matt Perkins i jego partner byli mocno zaskoczeni, gdy w trakcie budowy basenu przed ich domem otrzymali informację od pracowników, że metr pod ziemią znajdują się kości. Postanowili zgłosić to policji, która sprowadziła na miejsce odpowiednich specjalistów. Ustalili, że kości nie należały do człowieka, a najprawdopodobniej do konia lub innego tej wielkości ssaka, który żył od 6 do 14 tys. lat temu.