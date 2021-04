USA. Nowy Jork zalegalizował użycie marihuany w celach rekreacyjnych

Nowy Jork stał się 16. stanem w Ameryce, który zalegalizował sprzedaż marihuany osobom dorosłym. Jest trzecim, w którym zaaprobowali to prawodawcy, a nie elektorat.

"To historyczny dzień w Nowym Jorku, naprawiający krzywdy przeszłości i kładący kres surowym wyrokom więzienia. Stwarza branżę, która rozwinie gospodarkę Imperialnego Stanu (Nowego Jorku) i nada priorytet społecznościom zmarginalizowanym, tak aby te, które ucierpiały najbardziej, były pierwszymi, które zaczerpną z tego korzyści" – zapowiedział gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo.

Teraz Nowy Jork ma stać się drugim co do wielkości legalnym rynkiem marihuany w kraju.

Legalizacja marihuany w Nowym Jorku - co się zmieni?

Co ważne, usuwa z rejestrów karnych osoby wcześniej skazane za przestępstwa wiążące się z marihuaną. Ponadto nowa ustawa zezwala na uprawę roślin w domach i posiadanie przy sobie do trzech uncji (ok. 85 gramów) konopi indyjskich i 24 uncji (680 gramów) koncentratu konopi. Ustanawia też system licencjonowania i opodatkowania sprzedaży rekreacyjnej.