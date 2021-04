Włochy. Restrykcje epidemiczne przedłużone

W regionach, które znajdą się w czerwonej strefie, nadal będzie obowiązywał zakaz odwiedzin w domach prywatnych. Dozwolone one będą tylko w strefach pomarańczowych, ale dopuszczalne są tylko maksimum dwie osoby dorosłe, ewentualnie z dziećmi do lat 14 i jedynie raz dziennie.

Włoski rząd zdecydował jednocześnie, że jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna i postęp kampanii szczepień, możliwe będzie przywrócenie żółtych stref, czyli łagodniejszych restrykcji.

Włochy - łagodzenie restrykcji po Wielkanocy

Po Wielkanocy, którą Włosi spędzą w lockdownie, nie dojdzie od razu do złagodzenia przepisów. Sytuacja będzie weryfikowana, by móc ewentualnie wprowadzić złagodzenia w niektórych miejscach kraju i otworzyć wybrane sektory.

"Nie można zamknąć do maja 60 mln ludzi" - argumentował wcześniej lider Ligi Matteo Salvini; zapewnił zarazem o lojalności wobec premiera Draghiego.

Zgodnie z zapowiedziami, w czerwonych strefach po świętach do szkół powrócą uczniowie szkół podstawowych oraz pierwszej klasy gimnazjum. Ponadto odebrano władzom regionów prawo do podejmowania odrębnych decyzji dotyczących funkcjonowania szkół. Miało to wcześniej miejsce, bo niektórzy gubernatorzy zamykali szkoły w swoich regionach wbrew decyzjom rządu.