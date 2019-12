USA. Ocean wyrzucił na brzeg tysiące nietypowo wyglądających stworzeń morskich

Na "kaczej" plaży, położonej nad Zatoką Kalifornijską, pojawiła się ogromna liczba szczetnic, nazywanych często "penis fish". Zaniepokojeni mieszkańcy zgłosili sprawę lokalnym służbom, działającym na rzecz ochrony zwierząt.

Osoby, które w ostatnich dniach wybrały się na spacer na "kaczą" plażę nad Zatoką Kalifornijską (ok. 85 km na północny-zachód od San Francisco) , przeżyły niemały szok. Nad brzegiem pojawiło się tysiące nietypowo wyglądających stworzeń morskich z gatunku Urechis caupo. Przypominają one ogromne larwy i należą do gromady szczetnic. Często nazywane są "grubymi karczmarzami" lub "penis fish".