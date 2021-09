USA. Od listopada otwarte granice dla podróżnych z Polski

Kto może przekroczyć granice USA?

Koordynator Białego Domu ds. pandemii Jeff Zients poinformował o zmianach polityki turystycznej oraz warunkach jakie będą obowiązywały podróżnych. Przede wszystkim granice będą mogły przekroczyć osoby zaszczepione, ale jak wiadomo Stany Zjednoczone mają wątpliwości co do skutecznego działania szczepionek koncernu AstraZenca. Z tego powodu nie wiadomo czy osoby zaczepione tym preparatem będą mogły podróżować do Stanów.