USA. Pasażer mieszkał 3 miesiące na lotnisku w Chicago. Bał się wrócić do domu z powodu koronawirusa

W połowie stycznia zatrzymano 36-letniego mężczyznę na lotnisku O'Hare w Chicago, który przebywał na nim "nieco" dłużej niż inni podróżni. Aditya Singh spędził ok. 100 dni w strefie bezcłowej, do której przechodzi się po przejściu kontroli bezpieczeństwa. Z jakiego powodu? W momencie zatrzymania przez policję powiedział, że bał się wrócić do domu w Los Angeles z powodu szalejącej pandemii koronawirusa i że wolał zostać na lotnisku.

"Sąd uważa ujawnione fakty za szokujące"

Jednak to, co najbardziej zdziwiło prokuraturę, było to, że nikt nie zauważył, że obcy człowiek, niebędący pracownikiem lotniska, mieszkał na jego terenie od 10 października do 16 stycznia.