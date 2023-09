W cieniu Jastrzębiej Góry. Uroczy zakątek na samym końcu Polski

Problemy z odmianą i pochodzeniem

Wiele problemów przysparza turystom odmiana nazwy Tupadły. Jedni mówią "jadę do Tupadłych", inni - "jadę do Tupadeł". Ale ani jedni, ani drudzy nie mają racji. Prawidłowa odmiana każe mówić "jadę do Tupadł", ponieważ nazwy tego typu odmieniają się jak rzeczowniki niemęskoosobowe w liczbie mnogiej zakończone na -y (np. piły).